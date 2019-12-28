شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلطة طبيعية تخلصك من أثار البثور بسرعة.. تعرفي عليها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 هل تنزعجون من البثور المنتشرة في وجوهكم او في بعض المناطق من اجسامكم؟ لاداعي للقلق وتمتعوا ببشرة ناعمة وصحية وخالية من البثور بهذه الخلطة الطبيعية..

المكونات: - 4 ملاعق كبيرة من العسل. - 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون. Advertisements - 1 بياض بيضة - 3 ملاعق صغيرة من الياغورت. الطريقة: - في وعاء، اخلطي جميع المكونات جيدا ثم ضعي الخليط على الندوب واتركيه لمدة 15-30 دقيقة. - استخدمي هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع قبل النوم.

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