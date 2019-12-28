مخصصات بملايين الدولارات لأفراد شرطة هونج كونج منذ بدء الاحتجاجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت أرقام صادرة عن حكومة هونج كونج إلى أن المخصصات المالية لأفراد شرطة المدينة بلغت في مجملها 135 مليون دولار هونج كونج (17.3 مليون دولار) منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل ستة أشهر.

وتتكرر خلال الاحتجاجات مشاهد إطلاق أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع أو ضرب المحتجين بالهراوات في مناطق تجارية أو سياحية مهمة، وتكون الشرطة في المقابل هدفاً للقنابل الحارقة وغيرها من المقذوفات التي يرشقها بها محتجون أغلبهم ملثمون.

وفي رد مكتوب على أسئلة نواب مناصرين للديمقراطية، قال مكتب الخدمة المدنية إن السلطات دفعت 50 مليون دولار هونج كونج في شكل بدل وجبة لأفراد الشرطة في الشوارع ولموظفين عملوا لمدة 12 ساعة أو أكثر يومياً منذ بدء الاضطرابات.

كما دفعت السلطات 85 مليون دولار هونج كونج على شكل علاوات تتعلق بالعمل.

وعبر المحتجون عن شكاوى واسعة النطاق من سوء تصرف الشرطة وتراجع رضا الرأي العام عن جهاز الشرطة إلى أدنى مستوى منذ بدء التسجيل وفقاً لاستطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي العام في هونج كونج.

وخففت الشرطة من قيود استخدام القوة في سبتمبر ومنحت أفرادها سلطات أكبر للتعامل مع المحتجين في الظروف الصعبة.

وتجتاح المدينة الخاضعة لحكم الصين احتجاجات شابها العنف في كثير من الأحيان منذ يونيو/حزيران مع تحول المعارضة الشعبية لمشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى مطالب بمزيد من الحريات.