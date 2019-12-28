تقنية جديدة للحد من حوادث زومبي الهواتف الذكية

توصل علماء في جامعة كولومبيا، مؤخراً، إلى طريقة لحماية الأشخاص الذين يضعون سماعات الهواتف على آذانهم ويسيرون بين الناس في الشوارع غير مبالين بمن حولهم، بما يعرف بظاهرة " زومبي الهواتف الذكية".
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تتسبب هذه الظاهرة في تعرض هؤلاء الأشخاص لكثير من الأخطار دون الحذر منها، أبرزها: الارتطام بأعمدة الكهرباء، أو الإنزلاق على الدرج أو الأرصفة، وصولاً إلى حوادث الطرق لعدم الانتباه أثناء قطع الطريق بين السيارات وعدم رؤية إشارات المرور.
استطاع فريق العمل بقيادة البروفيسور فريد جيانغ، بتطوير سماعات قادرة على فك رموز مئات الأصوات التي تتواجد في الشوارع لتحذيرهم من وجود خطر يحيط بهم، من خلال تنبيه يصدر من داخل ميكروفونات مصغرة بسماعات الرأس؛للكشف عن الأصوات التي تشكل تهديداً؛ لإتخاذ الإجراء المناسب. حسب ما جاء بصحيفة "تلغراف" البريطانية.
يعمل الباحثون في تجربة هذه التقنية في شوارع نيويورك حالياً، حيث يأمل الباحثون في تطوير نموذج أولي بسماعات الرأس الذكية في جامعة كولومبيا ثم العمل على هذه التكنولوجيا لشركة تجارية؛ للحد من حالات إصابات الطرق أو الوفيات التي تنتج عن ذلك.
وفق الصحيفة البريطانية، أعلن استطلاع حديث أن ٤٣٪ من الشباب، الذين يتراسلون عبر الهواتف الذكية أو يستمعون للموسيقى من خلال هذه السماعات، ارتطموا واصطدموا بشيء أو شخص، خلال انشغالهم بهواتفهم الذكية.
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يذكر أن هناك عدد من المدن في توفير ممرات منفصلة للذين يستخدمون الهاتف أثناء تواجدهم في الشارع لمنع الحوادث الناتجة عن هذا الفعل، مثل الصين وأنتويرب في بلجيكا.المزيد:
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