دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تقنية جديدة للحد من حوادث زومبي الهواتف الذكية

توصل علماء في جامعة كولومبيا، مؤخراً، إلى طريقة لحماية الأشخاص الذين يضعون سماعات الهواتف على آذانهم ويسيرون بين الناس في الشوارع غير مبالين بمن حولهم، بما يعرف بظاهرة " زومبي الهواتف الذكية".

دراسة جديدة: الضوء الأزرق في الهواتف لا يسبب أرق alqiyady 1 دراسة جديدة: الضوء الأزرق في الهواتف لا يسبب أرق

شاهد أيضاً: دراسة جديدة: الضوء الأزرق في الهواتف لا يسبب أرق

تتسبب هذه الظاهرة في تعرض هؤلاء الأشخاص لكثير من الأخطار دون الحذر منها، أبرزها: الارتطام بأعمدة الكهرباء، أو الإنزلاق على الدرج أو الأرصفة، وصولاً إلى حوادث الطرق لعدم الانتباه أثناء قطع الطريق بين السيارات وعدم رؤية إشارات المرور.

استطاع فريق العمل بقيادة البروفيسور فريد جيانغ، بتطوير سماعات قادرة على فك رموز مئات الأصوات التي تتواجد في الشوارع لتحذيرهم من وجود خطر يحيط بهم، من خلال تنبيه يصدر من داخل ميكروفونات مصغرة بسماعات الرأس؛للكشف عن الأصوات التي تشكل تهديداً؛ لإتخاذ الإجراء المناسب. حسب ما جاء بصحيفة "تلغراف" البريطانية.

يعمل الباحثون في تجربة هذه التقنية في شوارع نيويورك حالياً، حيث يأمل الباحثون في تطوير نموذج أولي بسماعات الرأس الذكية في جامعة كولومبيا ثم العمل على هذه التكنولوجيا لشركة تجارية؛ للحد من حالات إصابات الطرق أو الوفيات التي تنتج عن ذلك.

وفق الصحيفة البريطانية، أعلن استطلاع حديث أن ٤٣٪ من الشباب، الذين يتراسلون عبر الهواتف الذكية أو يستمعون للموسيقى من خلال هذه السماعات، ارتطموا واصطدموا بشيء أو شخص، خلال انشغالهم بهواتفهم الذكية.

Advertisements

تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019 alqiyady 1 تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019

شاهد أيضاً: تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019

يذكر أن هناك عدد من المدن في توفير ممرات منفصلة للذين يستخدمون الهاتف أثناء تواجدهم في الشارع لمنع الحوادث الناتجة عن هذا الفعل، مثل الصين وأنتويرب في بلجيكا.المزيد:

أغلى هاتف في العالم: آيفون مزود بنصف كيلو جرام من الذهب

مصنوعة من الجلد البشري.. شاهدوا أغرب حافظة هواتف جوالة على الإطلاق

فيديو: أمريكي يعثر على هاتف آيفون سقط منذ 15 شهرَا في النهر.. هذا حاله

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي