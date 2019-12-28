شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة دبى غير النفطية تحقق تريليون درهم فى أول 9 شهور من عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، أن المدينة العربية الشهيرة قد حققت نجاحات كبيرة فى مجال التجارة الخارجية غير النفطية، مؤكدا أن تجارة دبى حققت نمو بنسبة 6 % محققة 1.02 تريليون درهم خلال أول تسعة شهور من العام الجارى 2019.

وقال ولى عهد دبى عبر حسابه فى توتير": "تجارة دبي الخارجية غير النفطية تنمو بنسبة 6% محققة 1.02 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019؛ دلالات مهمة للرقم حول موقع دبي كحلقة وصل رئيسة لتدفقات التجارة العالمية والثقة الكبيرة التي تجمعنا بشركائنا التجاريين إقليمياً وعالمياً".





وأضاف الشيخ حمدان بن راشد: "علاقات تاريخية تجمعنا بالصين التي تصدرت شركائنا التجاريين العالميين بتجارة حجمها 109 مليارات درهم، والهند شريكنا التجاري الثاني بتبادلات تقارب المليار درهم... والولايات المتحدة شريكنا الثالث بـ57 مليار درهم".

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وتابع ولى عهد دبى: "أقطاب اقتصادية عالمية مهمة نعمل معها نحو اكتشاف مزيد من فرص النمو وتأكيد الدور المحوري لدبي كحلقة وصل رئيسة لحركة التجارة العالمية ولدينا مشاريع تعزز ذلك وفي مقدمتها "خط دبي للحرير".





يذكر أن الإمارات جاءت فى قمة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وفقاً للإحصائية التي نشرها أمس موقع "سبيكتيتور إنديكس" الشبكي المتخصص في نشر الإحصائيات والتصنيفات.

وبلغت نسبة النمو الاقتصادي التي حققتها الإمارات على مدى السنوات الخمس الأخيرة 23%، لتحتل بها المركز الأول خليجياً، وتفوقت نسبة النمو في الإمارات على نسبته في الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ النمو الاقتصادي فيها خلال نفس الفترة المذكورة 21%.، وهي نفس نسبة النمو الاقتصادي التي حققتها هولندا أيضاً خلال الفترة نفسها، وذلك وفق خطة اقتصادية تعمل عليها الإمارات بشكل مكثف لتحقيق نجاحات كبيرة.