نبيه برى: لبنان دخل مرحلة حرجة اقتصاديا تتطلب عملا حكوميا إنقاذيا

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وأضاف، "الأساس هو أن تكون الحكومة الجديدة بحجم الأزمة، وتحاكى الحراك الشعبى والأحزاب والتكنوقراط وكذلك المجتمع الدولى"، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة لديها فهم حقيقى للواقع اللبنانى ومحصنة سياسيا، يعطى الإمكانية نحو إنقاذ لبنان.
وأكد، أن الأزمة المالية والاقتصادية التى يمر بها لبنان أصبحت ضاغطة، وتتطلب أن تكون الحكومة الجديدة جامعة لكل المكونات ومن كافة القوى السياسية اللبنانية وتضم شخصيات مشهود لها بالكفاءة، وقال "لا يمكن أن نبقى على الحال الذى نحن فيه الآن".
و من الجدير بالذكر ، أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب يسابق الزمن لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام قليلة، وقد تكون مع مطلع العام الجديد، مشيرة إلى أن الصيغة الحكومية التى يعمل عليها تتألف من حكومة مصغرة تضم 18 وزيرا.
و ذكرت عدد من الصحف اللبنانية، أن من بين الأمور المطروحة، دمج وزارة الإعلام مع وزارة السياحة، والصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد بالزراعة، والبيئة بالمهجرين، لافتة إلى أن التوجه حتى الآن نحو تشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) وأن تسمية وزراء الحكومة ستكون من قبل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن بعض الحقائب الوزارية ستظل مع قوى سياسية بعينها، مثل وزارة المالية التى ستبقى مع حركة أمل، ووزارة الصحة مع حزب الله.
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