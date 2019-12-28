صحف لبنانية: رئيس الوزراء فى سباق مع الزمن لتشكيل الحكومة مطلع العام الجديد

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وأضافت الصحف، أن من بين الأمور المطروحة، دمج وزارة الإعلام مع وزارة السياحة، والصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد بالزراعة، والبيئة بالمهجرين، لافتة إلى أن التوجه حتى الآن نحو تشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) وأن تسمية وزراء الحكومة ستكون من قبل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن بعض الحقائب الوزارية ستظل مع قوى سياسية بعينها، مثل وزارة المالية التى ستبقى مع حركة أمل، ووزارة الصحة مع حزب الله.
وأشارت، إلى أنه على الرغم من أجواء التفاؤل بقرب ولادة الحكومة الجديدة، غير أنها لا تزال تصطدم بعقبة التمثيل الوزارى للطائفة السُنّية، حيث إنها تفتقد أى غطاء سياسى ودينى من داخل الطائفة، إذ تُكرر شخصيات سُنّية رفضها لهذا التكليف.
ونقلت بعض الصحف عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف، أنه لا يحبذ عودة أى وزير من الحكومة السابقة، لا سيما منهم القريبين من الأطراف السياسيين، ويريد وجوها جديدة لا ارتباطات سابقة أو معلنة لها، وأنه يرغب فى توزير اختصاصيين، غير أن قوى "الـ 8 من آذار" السياسية تتمسك بوزراء اختصاصيين لهم خلفيات سياسية.
ونوه عدد من الصحف، أن رئيس الجمهورية يتمسك ببقاء سليم جريصاتى فى منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والتيار الوطنى الحر يتمسك بندى بستانى فى وزارة الطاقة، وحزب الله بجميل جبق فى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن فريق قوى "الـ 8 من آذار السياسية" يرغب فى مراعاة كافة أطرافه داخل الحكومة الجديدة، بوصف عناصر هذا الفريق هم من قاموا بتسمية الدكتور حسان دياب لرئاسة الوزراء خلال الاستشارات النيابية الملزمة.
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