لماذا بعض الأطعمة تشبه بعض أعضاء الجسم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

إليكم 10 أطعمة تشبه عدة أعضاء في الجسم وتفيدها :



الجوز - الدماغ

يشبه الجوز الدماغ بشكل غريب، وهو معروف كأحد أفضل الأغذية للدماغ. الجوز هو مصدر جيد لل omega- 3، ويحتوي على مضادات أكسدة وحامض الفوليك ( B9 ) والفيتامين E أكثر من أي نوع آخر من المكسرات. من المهم أن ننقع ونغسل الجوز جيداً (وكذلك أغلب المكسرات ) لنزيل الفيتات منها ونفعّل الأنزيمات لامتصاص المغذيات منها بشكل أفضل.

الكرفس - العظم

عِرق من الكرفس يشبه عظمة، وهو مفيد للعظم أيضاً. يحتوي الكرفس على السيليسيوم، وهو أحد المعادن التي تعطي القوة للعظم. إليكم أيضاً معلومة مذهلة : العظم يحتوي على 23 ٪ من الصوديوم، والكرفس يحتوي أيضاً على 23٪ من الصوديوم.

الطماطم ( البندورة ) - القلب

تشبه الطماطم القلب أكثر من أي فاكهة أخرى، وهي غنية بالليكوبين المعروف بغذاء القلب والدم. وثبت علمياً أن استهلاك الليكوبين يخفض من خطر النوبات القلبية. الطماطم هي مصدر ممتاز للفيتامين C الذي يلعب دوراً مهماً في صحة القلب.

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الفطر - الأذن

الفطر المقطوع نصفين له شكل الأذن البشرية، والفطر مهم لصحة الأذنين ! إنه مصدر ممتاز للفيتامين D، الذي يلعب دوراً أساسياً في الوقاية من فقدان السمع.كلوا الفطر !

الأفوكادو - الرحم

الأفوكادو له شكل الرحم وعنق الرحم، وقد ثبت أن الأفوكادو تنظم الهورمونات وتقي من سرطان عنق الرحم ! واحزروا ماذا أيضاً ؟ يلزم الجنين 9 شهور لينمو بشكل كامل في الرحم، وكذلك يلزم الأفوكادو 9 شهور بالضبط لتتحول من زهرة إلى ثمرة ناضجة.

الزنجبيل - المعدة

الزنجبيل يشبه المعدة وهو يسهل الهضم ! استخدم الزنجبيل على مر العصور كعلاج طبيعي لمشاكل المعدة. ال gingerol الذي هو المكون الاساسي في الزنجبيل والذي يعطيه رائحته وطعمه المميز، مصنف رسمياً كدواء يقي من الغثيان والتقيؤ.

العنب - الرئتين

العنب، خصوصاً العنب الأسود، يشبه الحويصلات الهوائية في الرئتين. تسمح الحويصلات الهوائية بمرور الأوكسجين من الرئتين إلى الدورة الدموية. وقد أثبتت دراسات علمية أن التركيز على تناول العنب الطازج يخفف من خطر الإصابة بسرطان الرئة ! تحتوي بذور العنب أيضاً مادة تسمى proanthocyanidin تحدّ من مشكلة الربو الذي تسببه الحساسية.

البطاطا الحلوة - البنكرياس

تشبه البطاطا الحلوة البنكرياس بشكل مدهش، وقد ثبت علمياً أنها تساعد البنكرياس على أداء عمله في تثبيت مستوى السكر في الدم. البطاطا الحلوة غنية أيضاً بشكل طبيعي بالفيتامين B9، التي أظهرت الدراسات أنه يمنع نمو سرطان البنكرياس !