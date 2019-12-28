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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما الذي يحدث إن لم تستبدِل وسادتك؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
الوسادة عنصر أساسي لا يجب الاستخفاف بوجوده على السرير، لأنّها تلعب دوراً هاماً في المحافظة على الصحة، كما قد تسبّب لك الحساسية وبعض المشاكل إن لم يتمّ تنظيفها أو حتى استبدالها بأخرى جديدة من فترة إلى أخرى. في هذا الإطار، يتحدّث باحثو موقع prevention عن خطورة هذا الأمر، وهم يشرحون ما قد يصيبك من أضرار.
وفق المقالة يتبين أنّ أسوء ما قد يحصل لك مشاكل في الأعصاب، ولكن هذا الأمر متعب وليس عادياً. فإن كان لديك عصباً في الرقبة يسبب لك ألماً، ولم تقدّم لك الوسادة المساعدة اللازمة لذلك، قد يسبب الأمر لك أكثر ضغطاً. وبما أنّ هذه الأعصاب تمتد إلى أماكن أخرى في الجسم كالأكتاف والأطراف العلوية، قد تشعر بالوخز، التخدير، امتداد الألم وحتى فقدان القوة في تلك الأماكن.
إن كنت تعاني من الحساسية على الغبار أو الوبر، عليك أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجدّ، لأنّ وسادتك قد تسبب لك الحساسية. لتفادي ذلك، بإمكانك استخدام غطاء allergen-impermeable الذي يمنع المواد المسببة للحساسية من اختراق النسيج، فقط احرص على غسل الغطاء كلّ أسبوع بالماء الدافئة وتنشيفها لاحقاً. كما قد يؤثر ذلك على نوعية نومك، إذ تفقد الوسادة هيكليّتها مما يؤثر سلباً على صحتك، فيزداد الشعور بالألم في الرقبة. لا تتردّد في شراء واحدة أخرى جديدة كلّما شعرت أنها فقدت من نفختها وحجمها الأصلي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.