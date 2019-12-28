ثلاث أطعمة تُسبّب ألم المفاصل.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يصعّب ألم المفاصل أبسط الأنشطة والتحرّكات على الإنسان كالطبخ مثلاً أو حتى انتشال القلم من على الأرض.



وفي حين لا يمكن التخلّص من ألم المفاصل نهائياً، بإمكانك على الأقلّ، تجنّب تناول هذه الأطعمة الثلاث التي يتحدّث عنها باحثو موقع prevention والتي تسبب ألم المفاصل:

• البندورة: حتى لو تُعتبر البندورة من الأطعمة المضادة للالتهابات، فإنها تسبب ألم المفاصل لمن يعاني من نوع معيّن من الأرتروز (مرضالنقرس). يشير الباحثون أنّ البندورة ترفع من نسبة حامض اليوريك في الدم، مما يسبب مرض النقرس لمن هو غير مصاب به.

• الذرة،دوارالشمس،القرطم،زيتفولالصويا،وبذرةالقطن: قد تكون تكثر من تناول الأوميغا 6 دون أن تنتبه لذلك، وهو متواجد في زيت فول الصويا، ويُستخدم في كلّ الأغذية والأطعمة المعلّبة في المتاجر. وهي تسبّب آلامًا في المفاصل. كما يتواجد الأوميغا 6 في الطعام المقلي، اللحوم، صفار البيض والمرغرين.

• المشروبات الغازية: لا تعرّضك المشروبات الغازية لخطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية فقط، إنّما تسبب آلام المفاصل أيضاً، لأنه بحسب استهلاك السكر يؤدي إلى إفراز السيتوكينات التي تسبب الالتهابات.

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وينصح المعهد الوطني الأميركي للمفاصل والأمراض الجلدية باتباع الإرشادات التالية للتخفيف من ألم المفاصل، وهي:

• تناول الملح والسكر والدهون باعتدال، وإدخال الخضروات والفاكهة والحبوب إلى النظام الغذائي.

• تناول الفيتامينات والمعادن، ولا سيّما منها الكالسيوم.

• الابتعاد قدر الإمكان عن التوتّر والتعصيب، لأنه يؤدي إلى شدّ المفاصل ما يزيد من الألم.

• ممارسة التمارين الرياضية دائماً.

• الاستحمام بالماء الساخنة، ووضع الكمادات لأنها تساعد في التخفيف من الألم وتدفق الدم إلى المفاصل.