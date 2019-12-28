مناطق غير وجهكِ تفضح عمركِ.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

مع التقدّم في السنّ، لا مهرب من ظهور تلك التجاعيد والخطوط الرفيعة التي، إذا لم نعتني بها بالطريقة الصحيحة، تفضح عمرنا وتُفشل كلّ محاولاتنا بمحاربة الشيخوخة. لكن إذا كنتِ تعتقدين أنّ التجاعيد تُصيب وجهكِ فحسب، وتتجاهلين المناطق الأخرى في جسمكِ، فأنتِ ترتكبين جريمة لا تُغتفر بحقّ جمالكِ. تعرّفي في ما يلي إلى المناطق الأخرى في جسمكِ التي تفضح سنّكِ من دون حتّى أن تتنبّهي إلى هذا الأمر. نقدّم لكِ أيضاً طرق العناية بها وكيفيّة الحدّ من ظهور التجاعيد عليها.



الكوع والركبة: هل بإمكانكِ عدّ المرّات التي تثنين فيها هاتين المنطقتين في جسمكِ؟ أكثر من ألف مرّة في اليوم! بالتالي، تخسر البشرة مرونتها مع مرور الوقت وتصبح عرضةً للتجاعيد تماماً كالوجه. بهدف تجنّب هذا الأمر، إحرصي على ترطيب الكوعين والركبتين بشكلٍ منتظم وكرّسي لهما بعض الوقت والعناية.

الرقبة: هذه المنطقة معرّضة للشمس بشكلٍ كبير، ولكنّكِ على الأرجح لا تعيرينها اهتماماً كافياً ما يؤدّي إلى ظهور تجاعيدٍ وخطوطٍ مزعجة. ننصحكِ بالقيام بتمارين محدّدة، إضغطي هنا لمعرفتها، أو تطبيق كريمات خاصة لهذه المنطقة. إضغطي هنا واختاري الأنسب لكِ.

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ثدييكِ: ترهّل الثديين هو علامة واضحة على التقدّم في السن. إحرصي على تطبيق كريم مرطّب ومغذّي على هذه المنطقة وبالطبع الكريم الواقي من الشمس. إضغطي هنا وتعرّفي على 5 خطوات تخلّصكِ من ترهلّ وتجاعيد الثديين.

شحمة الأذن: لم يسبق لكِ أنّ تنبّهتِ لها أليس كذلك؟ هذه المنطقة حسّاسة جدّاً إذ تصيبها التجاعيد والترهّلات مع مرور الوقت، خصوصاً إذا كنتِ من عاشقات الأقراط الثقيلة والضخمة. تجنّبي هذه المشكلة قبل وقوعها من خلال اعتماد أقراطٍ ناعمة لا تتسبّب بإضعاف شحمة الأذن وترهلها.

العينين، لا محيطها: تستخدمين مستحضراتٍ عديدة للحدّ من ظهور الخطوط الرفيعة حول عينيكِ والهالات السوداء تحتها، ولكنّكِ على الأرجح لم تتنبّهي يوماً إلى شكل العين من الداخل.

هل هي صافية ومحدّدة؟ أم أنّها مليئة بالخطوط الحمراء الصغيرة وتعاني من التعب؟ إذا كانت إجابتكِ هي الاحتمال الثاني، فقد حان الوقت لمعالجة هذا الأمر.

إحرصي على شرب الكثير من الماء وتناول الطعمة الغنيّة بالفيتامين A، كما عليكِ الحرص على النوم لمدّة 8 ساعات على الأقلّ كلّ يوم.