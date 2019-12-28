مقتل متعاقد أمريكي وجرح عسكريين في العراق بهجوم صاروخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفر هجوم صاروخي في شمال العراق عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة العديد من العسكريين الجمعة، هم أول الضحايا الأمريكيين لسلسلة هجمات مماثلة وقعت مؤخراً، حسب ما أعلن التحالف ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة.

وبينما لم يحمّل التحالف أي جهة مسؤولية الهجوم، إلا أنه ينذر باحتمال ارتفاع منسوب التوتر بشكل إضافي بين واشنطن وطهران، التي تدعم مجموعات مسلحة موالية لها في العراق وسبق أن اتهمتها الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالحها هناك.

وقال التحالف في بيان «قُتل متعاقد مدني أمريكي وأصيب العديد من العسكريين الأمريكيين وعناصر الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك» تضم قوات للتحالف.

وأفاد التحالف بأن «قوات الأمن العراقية تقود عمليات الاستجابة والتحقيق» في الهجوم.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم كشف اسمه إن 30 صاروخاً على الأقل أصابت القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما تسبّب بمزيد من الانفجارات، بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في أنابيبها داخل شاحنة في النقطة التي تم منها إطلاق الصواريخ.

ووصف المسؤول الهجوم بالأكبر بين سلسلة ضربات صاروخية طالت مصالح الولايات المتحدة في البلاد منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر أسفرت عن مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين بجروح إضافة إلى التسبب بأضرار في محيط مقر السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وأفاد مصدر أمريكي بأن خطر الفصائل الموالية لإيران في العراق على الجنود الأمريكيين بات أكبر من التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش، والذي نشرت واشنطن على إثره آلاف الجنود في البلاد لمساعدة بغداد على مواجهة التنظيم الإرهابي بعدما سيطر على مناطق واسعة في 2014.