توماس هاردي.. آخر الروائيين الفيكتوريين

سئل توماس هاردي (1840- 1928) ذات مرة، أي رواياتك تفضل؟ ففكر لحظة ثم أجاب: «تس» وكان يقصد «تس سليلة دربرفيل»، وقد ظل معتزاً بهذه الرواية، ولا يكاد يطيق أن يحط أحد من قدرها، وفي هذا يكتب العقاد في عام 1928: «كان أبغض شيء إليه وسائل الشهرة الحديثة من نشر وعرض في الصور المتحركة، فلما مثلت رواية «تس» في السينما وابتذلت مواقفها لإرضاء النظارة الصبيان والجهلاء، أسف لذلك أشد الأسف، وأبى أن يحضرها في الصور، وقال في شيء من الغم والتأسي: «إن الرواية ستعيش على الرغم من ذلك».

عرف عنه أنه لم يكن يطيق الملاحظات على رواياته، وإنما يحتملها احتمالاً، ولا يبالي أن يناقش فيها أو يصحح أخطاءها، كان بعض الناس يلومونه مرة على مصير «تس» البريئة المسكينة التي أسلمها إلى الشنق، وختمها بكلمته الساخرة: «لقد نفذ العدل»، وكانت في المجلس سيدة قالت: «أما أنا فأسفي أن المستر هاردي لم يشنق أبطال روايته جميعاً: كأنها تقول إنه كان خيراً له ألا يكتب الرواية، أو أن يكون قد قضى على أبطالها قبل أن يخلقوا».

نشرت الرواية في ثلاثة أجزاء في نوفمبر/تشرين الثاني 1891 تحت عنوان: «تس سليلة دربرفيل.. امرأة نقية»، وكان من الطبيعي أن يثير وصف هاردي لبطلته بالمرأة النقية ثائرة الكثير من القرّاء والنقاد والأخلاقيين، ممن استنكروا ما في القصة من صراحة، بمقاييس العصر، واجتراء على الخوض فيما جرى العرف على إبقائه في طي الكتمان.

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وكان هاردي قد اضطر إزاء ضغط الرأي العام إلى أن يحذف أجزاء من روايته، لدى نشرها منجمة في إحدى الصحف، ثم أعادها إلى مكانها حين نشر الكتاب كاملاً، وصدر الرواية بمقدمتين، يرد فيهما على نقاده، مقدمة للطبعة الأولى في نوفمبر 1891، وأخرى للطبعة الخامسة، وما أعقبها من طبعات في مارس/آذار 1912، كان هاردي - كما يقول أحد النقاد البريطانيين - آخر الفيكتوريين وأول المحدثين.

وعن هذه الرواية تقول د. فاطمة موسى: «إن أشهر ما يعرف من إنتاجه اليوم رواية «تس من أسرة دربرفيل» (1891) التي صور فيها دخول الرأسمالية الجديدة إلى الريف وتحويل الأراضي الزراعية إلى مزارع للزينة والصيد، وخروج صغار المزارعين والعمال الزراعيين من أراضيهم؛ نتيجة لذلك التغير الاجتماعي، وليست «تس» البطلة واحدة من أولئك المخلوعين، وهي فتاة جميلة نقية تقع فريسة لابن الرأسمالي، محدث النعمة، من ناحية، وابن قسيس القرية المثقف، المتشكك، الجبان، من ناحية أخرى، تكون نهايتها على حبل المشنقة ضحية على مذبح آلهة متصارعة لا تدرك الضحية قوتها ولا أهدافها».

كثير من النقاد الأجانب والمصريين كتبوا عن هاردي، ومنهم المازني والعقاد وأمين العيوطي وغيرهم، وكان هذا الكاتب محظوظاً في العربية - على حد تعبير ماهر شفيق فريد في تقديمه لترجمة فخري أبو السعود للرواية الشهيرة؛ إذ توفر على نقل أشعاره ورواياته وأقاصيصه نفر من أقدر الأدباء والمترجمين؛ لكن أعظم هؤلاء المترجمين هو فخري أبو السعود، الشاعر والمترجم الذي مات منتحراً بإطلاق رصاصة من مسدسه على رأسه في حديقة بيته بالإسكندرية سنة 1940.

يقول أبو السعود في تصديره للرواية: «هذه - إن أردنا أن نلخصها في جملة - مأساة إغريقية من قبيل مآسي إسخولوس وأقرانه، من شعراء التراجيديا باليونان في القرن الخامس قبل الميلاد، اتخذت لها مسرحاً جنوب غرب إنجلترا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إنها مأساة تس دربرفيل التي تبدأ الرواية وهي عذراء متفتحة للحياة في السابعة عشرة من عمرها، وتنتهي وقد صارت امرأة عرفت ما يكون بين الرجال والنساء من صلات، وهي في الواحدة والعشرين».