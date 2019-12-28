ليام باين وجورجا سميث يبهران جمهور «دبي للتسوق»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد حمدي شاكر



تتواصل فعاليات الدورة ال 25 لمهرجان دبي للتسوّق، وشهدت استمرار توافد الجمهور على الأمسيات، وبعد استقطاب الحفل الافتتاحي أمس الأول في برج بارك، وسط مدينة دبي أكثر من 20 ألف شخص من الزوّار والمقيمين من مختلف الجنسيات، توافد الآلاف أمس لمتابعة حفل النجم البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة «One Direction»، والمغنية جورجا سميث.

قدمت جورجا سميث مجموعة من أشهر أغنياتها، بينها «It`s a vibe» و«Singing Alone»، وأبهرت الحضور بأدائها.

وشهدت الفقرة الثانية من الحفل تألق ليام باين بعدد من أعماله المميزة التي تفاعل معها الحضور وبينها «Stack It Up»، و«Tell Your Friends».

أصدر باين أول أغنية منفردة له في 19 مايو 2017، ووصلت للمركز الثالث في تصنيف المملكة المتحدة للأغاني المنفردة، والمركز العاشر في بيلبورد هوت 100. وفي 6 يوليو 2017 أصدر مع الدي جي زيد أغنية «اهبط للأسفل».

وكان المهرجان انطلق بحفل أحياه الفنانون حسين الجسمي، والشاب خالد، وشيرين عبدالوهاب، كما كان الجمهور على موعد مع العديد من العروض الترويجية التي تحتفي بمسيرة المهرجان، وغيرها من الفعاليات والعروض الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة.