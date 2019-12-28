الإنسان كائن مؤرخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتبر كارل بيكر (1873- 1945) من أعلام المؤرخين، حيث كان مدرساً للتاريخ في جامعة كنساس وانتقل إلى جامعة كورنل سنة 1917، وبقي فيها أستاذاً حتى وفاته. والمتتبع لمذهب بيكر في التاريخ كما طبقه في اختيار موضوعاته وفي طريقة تأليفها وتصنيفها، يلاحظ عليه تماسك أجزائه وانسجامها، فالمؤرخ عند بيكر حينما يدرس حدثاً أو أحداثاً، يدرس في الواقع حالة من حالات الشعور أو العقل ترتب وجودها واكتسبت شكلها من عوامل طارئة على حالة عقلية أو شعورية سابقة، فأينما يبدأ المؤلف فإن مادته تتركب من قديم متطور تحت تأثير طارئ عليه، وينبغي ألا يفوتنا أن هذا التطور أو التحول ليسا عملاً آلياً أو تلقائياً؛ بل إنهما يحدثان في الغالب استجابة لمقتضيات اجتماعية جديدة.

يقع كتاب «المدينة الفاضلة»، ترجمة محمد شفيق غربال، بين مؤلفات كارل بيكر واسطة العقد، فيه مذهبه في التاريخ أكمل ما يكون مذهباً وتطبيقاً، وفيه أسلوبه أكمل ما كان، وفيه الحيرة والتساؤل، كما فيه أسس اليقين والرجاء، وفيه القرن الثامن عشر مستقراً أتم ما يكون الاستقرار بين الماضي والمستقبل، فيه في الواقع شيء من كل ما كتب بيكر.

وقد خصص بيكر لمذهبه في التاريخ خطبة ألقاها في الاجتماع السنوي للجمعية التاريخية الأمريكية في يناير سنة 1932، واتخذ لخطبته العنوان «كل إنسان مؤرخ»، بيّن فيها أن ما يفعله المؤرخ هو ما يفعله الإنسان في تصريف شؤونه العادية، فالرجل حين يهم بعمل ما يستحضر شيئاً من الماضي يدمجه في حاضره ليسترشد به وفي نفس الوقت يدمج أيضاً شيئاً من المستقبل المتوقع في حاضره، فالحاضر وهو ما سماه الحاضر الكاذب يتكون دائماً من ماضٍ وحاضر ومستقبل. ونفى في خطبته هذه وجود معايير مطلقة يمكن الاستناد إليها في التأريخ.