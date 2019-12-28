«أمنية مفقودة».. أفضل عرض في «الإمارات لمسرح الطفل»

فازت مسرحية «أمنية مفقودة» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وفاز مرعي الحليان بجائزة أفضل إخراج عن مسرحية «بائعة الورد»، وذلك في ختام الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي نظمته جمعية المسرحيين الإماراتيين، خلال الفترة من 19 إلى 26 ديسمبر الجاري، وحضر ختام المهرجان عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وإسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح.

وجاءت بقية الجوائز على النحو الآتي:

فازت بجائزة أفضل تأليف الدكتورة وفاء الشامسي، وأفضل تمثيل عبدالله الحربي عن دوره في مسرحية المنطاد الطائر، وأفضل ممثلة دور أول ريم الفيصل، وأفضل ممثل دور ثان سمير البلوشي عن دوره في مسرحية الكتاب المسحور، وأفضل ممثلة دور ثان هيا حمدان عن دورها في مسرحية أمنية مفقودة، أفضل مناظر لمسرحية المنطاد الطائر، أفضل إضاءة لراشد عبدالله راشد عن مسرحية الشفرة، أفضل موسيقى إيهاب عزمي عن مسرحية بائعة الورد، أفضل أزياء ميلانا رسول عن مسرحية المنطاد الطائر، أفضل ماكياج الفنانة مرجان عن مسرحية الشفرة، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفنان عبدالله صالح، أما جائزة لجنة تحكيم الأطفال لأفضل عرض مسرحي ففازت بها مسرحية أمنية مفقودة.

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وكانت لجنة التحكيم قد أصدرت تقريرها عن المهرجان فنوهت باهتمام العروض بفئة الناشئة والحضور المتميز لعدة فئات من الجمهور، وأوصت بالاهتمام بتحديد الفئة العمرية المستهدفة في العرض والاعتناء باللغة العربية الفصحى في العروض، وبالبناء الدرامي السليم وضرورة تجنب البهرجة الزائدة واحترام خصوصيات الطفل في العروض الموجهة له.

وشاركت في هذه الدورة من المهرجان سبعة عروض، هي: مسرحية «المنطاد الطائر» لمسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرحية «الكتاب المسحور» لمسرح خورفكان للفنون، ومسرحية «أحلام وفرقة الأنغام» لمسرح دبي الوطني، ومسرحية «لن أخسر» لمسرح الفجيرة، ومسرحية «بائعة الورد» لمسرح بني ياس، ومسرحية «أمنية مفقودة» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، ومسرحية «الشفرة الزرقاء» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

وتشكلت لجنة التحكيم من الدكتور محمود الماجري، رئيساً، وعضوية كل من أحمد الأنصاري ووليد الزعابي وأمل حويجة وخليفة التخلوفة، أما شخصية المهرجان لهذا العام فكانت الفنان عمر غباش.