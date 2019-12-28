«ضوضـاء بيضـاء» تهجـو الحيـاة الأمريكيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجتمع في رواية «ضوضاء بيضاء» للكاتب الأمريكي «دون ديليو»، ترجمة يزن الحاج، الكوميديا الاجتماعية مع الخيال العلمي والموت، فحواراتها فكاهية إلى درجة رائعة، وتحليلها للحياة اليومية دقيق على نحو بارع: الزواج، العلاقات العائلية، الحياة الجامعية، ثقافة البلدات الصغيرة.

لا يمكن لأحد، أياً كان، يبحث عن بهجة صغيرة أن يدعي أن رواية ديليو ليست فكاهية، مع أنها تترك الأعصاب في حالة أسوأ من الحالة التي كانت عليها، فإن تكون الرواية محفزة ومرعبة وفكاهية في اللحظة نفسها لهو إنجاز حقيقي، والمهم أن الكتاب يتناول مواضع جادة بطريقة طريفة؛ حيث يمزج بعفوية بارعة الكوميديا الاجتماعية وأدب الكوارث والفلسفة، بمزيج غريب؛ لكنه مضحك وناجح.

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من جانب آخر، فإن الكتاب يحمل هجاء للحياة الجامعية غريبة الأطوار بأسلوب روايات العائلة؛ لكن ديليو يحاول أيضاً بلوغ طموح أكبر، وهو تحليل الوسائل التي تعمل من خلالها الثقافة الأمريكية، أو ثقافة الميديا عموماً، على تغريب البشر عن تجاربهم الحياتية الشخصية.

يعد دون ديليو المولود في عام 1936 أحد الأعمدة في الأدب الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، ويكاد يكون تأثيره قد شمل جميع الأجيال الأدبية الأمريكية حتى اليوم، عمل في مجال الإعلانات في الخمسينات قبل أن يتفرغ للكتابة عام 1964 ثم تلاحقت رواياته التي عادة ما كان يرافقها احتفاء نقدي وجماهيري كبير، بدأ مع إصداره روايته الأولى «أمريكانا» عام 1971.

مع صدور روايته الثامنة «ضوضاء بيضاء» عام 1985 التي نالت جائزة الكتاب الوطني، اشتهر ديليو وصار أحد أهم الكتّاب الأمريكيين، وخلال مسيرته الطويلة ما بين الرواية والمسرحية والسيناريو وكتابة المقال، ظل اسماً دائماً في قائمة الترشيحات لجائزة نوبل في الأدب.