بقعة مياه ساخنة مساحتها مليون كيلومتر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهرت على الخرائط الحرارية للكرة الأرضية، في المحيط الهادئ، قبالة شواطئ نيوزيلندا الشرقية تحديداً، بقعة حمراء عميقة وضخمة، تمتد على مساحة مليون كيلومتر مربع. وقال جيمس رينويك رئيس قسم الجغرافيا والبيئة وعلوم الأرض بجامعة فيكتوريا في ويلنجتون إنه من المرجح

أن تكون الأعاصير المضادة سبباً في ارتفاع في درجة حرارة الماء بحدود 6 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي، في المحيط شرقي نيوزيلندا.

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن رينويك قوله: عادة ما تكون درجات الحرارة في هذه المنطقة حوالي 15 مئوية، ولكنها في الوقت الحالي تبلغ حوالي 20، مضيفاً أن بقعة المياه الساخنة يمكن أن ترتبط بارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، نتيجة التغيّر المناخي.