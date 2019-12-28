دبي تستعد لتقديم الاحتفالات الأكثر تميزاً في رأس السنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تشهد دبي في كل عام احتفالات ضخمة للترحيب بالعام الجديد، لكن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة ستكون أضخم وأكثر تميزاً، فهي تتزامن مع احتفالات المدينة باليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوّق، الذي تستمر فعالياته على مدار 38 يوماً. وتقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«جدول فعاليات دبي» قائمةً بأبرز الفعاليات الاحتفالية التي تشهدها المدينة خلال ليلة رأس السنة 2020.



ألعاب نارية



تشتهر دبي بعروض الألعاب النارية المبهرة، لكن هذا العام، ستتألق المدينة بعروض أضخم وأطول ستضيء سماء المدينة مع حلول منتصف الليل. ويمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في عشر مناطق مختلفة هي: برج خليفة، وبرج العرب، والسيف، و«ذا بييتش»، و«لامير»، و«ذي بوينت»، والقرية العالمية (التي ستشهد إطلاق 7 عروض ألعاب نارية بما يتزامن مع تواقيت 7 دول مشاركة في القرية العالمية)، وبرواز دبي، ودبي فستيفال سيتي مول، وأتلانتس النخلة.

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حفلات موسيقية



للراغبين باستقبال العام الجديدة على الأنغام الموسيقية لنجومهم المفضلين، تستضيف المدينة خمس حفلات موسيقية لتلبي مختلف الأذواق، حيث يحيي مغني الراب الأمريكي الشهير نيللي حفلاً في «دراي دبي»، بينما يمكن لزوّار «وايت بيتش» الاحتفال بليلة رأس السنة على أنغام موسيقى ال «آر أند بي» خلال حفل المغني «ني-يو». ويقدّم كلٌ من «جوناس بلو» و«جاكس جونز» حفلاً في زيرو جرافيتي، بينما يستضيف «ميدان جراند ستاند» حفل Race 2020 Badshah. وتستضيف دبي أوبرا حفلاً للمغني السوري ناصيف زيتون. ويمكن للحضور الاستمتاع بإطلالة خلّابة على برج خليفة وتناول المأكولات على أنغام وأغاني النجم الفائز ببرنامج «ستار أكاديمي».



بداية مميزة



يرتقي برج العرب باحتفالات رأس السنة الجديدة نحو مستويات أعلى من الفخامة خلال حفل This Is 2020، بينما تستضيف العديد من الوجهات احتفالات راقية للترحيب بالعام الجديد، ومنها سفينة إليزابيث 2 «The QE2»، وفندق فور سيزونز في منطقة جميرا، والقرية الإيرلندية في القرهود، وفندق إميرالد بالاس كمبينسكي على جزيرة نخلة جميرا، وفندق العنوان مرسى دبي، وتستضيف حديقة زعبيل حفلاً في الهواء الطلق. ويستقبل نادي الإمارات للجولف العام الجديد بحفل عشاء فاخر على أنغام موسيقية تحية لملك الروك إلفيس بريسلي وملكة البوب مادونا.

ويشهد فندق أتلانتس النخلة أجواء احتفالية للترحيب بالعام الجديد ببداية مميزة، حيث يستضيف الفندق الفاخر حفل عشاء راقٍ على أنغام فرقة موسيقية من 30 عازفاً، ويتيح الفرصة لضيوفه لمشاهدة عروض الألعاب النارية الخلّابة التي ستنطلق في مناطق متفرقة في المدينة. وأما زوّار ذي بوينت فهم على موعد مع أجواء احتفالية تستمر طوال اليوم، وذلك خلال فعالية 20H to 2020 والتي ستنطلق في تمام الساعة ال 6 صباحاً مع جلسة يوجا، تليها ورشة عمل تتمحور حول أسلوب الحياة الصحي، وسيبدأ منسق الأغاني بتقديم الأنغام الموسيقية بعد الساعة 4 عصراً ليتمكن الحضور من الاستمتاع بأجمل الألحان أثناء مشاهدة غروب الشمس، فيما يبدأ الحفل الرئيسي في تمام الساعة 8 مساءً، ومن ثم عروض الألعاب النارية عند منتصف الليل.