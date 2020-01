دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady لعبة الرسم |قم بتجربة التحدي لرسم دائرة مثالية

لعبة الرسم التي لن تستطيع التوقف عن لعبها! قمنا سابقاً بنشر مقال عن اختبار الألوان والذي لاقى اعجاب الكثيرين، اليوم سنقدم لكم تحدي جديد ومسلي يتمثل في امكانية رسم دائرة متكاملة، قد يبدو رسم دائرة مهمة سهلة لكن تخطيط شكل مستدير تمامًا هو أمر أصعب مما تتخيل. © القيادي لعبة الرسم |قم بتجربة التحدي لرسم دائرة مثالية

© alqiyady لعبة الرسم |قم بتجربة التحدي لرسم دائرة مثالية

قام موقع WTF بتطوير لعبة الرسم ” Can you draw a perfect circle ” وبإمكانك

تجربتها باستخدام الفأرة او عن طريق اللمس، أفضل نتيجة حصلنا عليها

كانت 96% وهي ممتازة الى حد كبير. اكتشف ايضاً | اختبار الالوان | اقل من 1% من الناس ينجحون في هذا الاختبار

هذه اللعبة التي طورها فريق Vole WTF هي طريقة جيدة حقًا لوضع مهاراتك

الفنية قيد الاختبار، خاصةً إذا كان لديك رفاهية اقتناء احد الأجهزة اللوحية المزودة بقلم،

كلما مارست رسم الدائرة تصبح نتائجك افضل.

© alqiyady لعبة الرسم |قم بتجربة التحدي لرسم دائرة مثالية

Advertisements

ومع ذلك، فمن الصعب احصاء عدد عمليات المحاولة التي أجريناها أو مقدار الوقت

الذي قضيناه في هذه اللعبة البسيطة جداً ولكنها تسبب الإدمان، الآن قد جاء دورك،

لماذا لا تمنح نفسك فرصة تجربة اللعبة لترى ما إذا كان بإمكانك التغلب على

الدرجة التي حققناها ام لا. * بإمكانك البدء في لعبة الرسم الرابط التالي: https://vole.wtf/perfect-circle/

ما هي الدرجة التي حققتها في لعبة الرسم ؟ شاركنا بها في خانة التعليقات،

ولا تنسى تقييم الموضوع في الاسفل لمساعدتنا على تقديم محتوى افضل.

The post لعبة الرسم | قم بتجربة التحدي لرسم دائرة مثالية appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي