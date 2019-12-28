قائد ميدانى سورى يكشف عن إزالة كافة الألغام فى ريف إدلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية فى كازاخستان بيرك كامالييف، اليوم السبت، إنه سيتم تسليم الصندوق الأسود لطائرة "بيك إير" التى تحطمت فى كازاخستان أمس الجمعة إلى لجنة الطيران الدولية الروسية لفحصه، ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن كامالييف قوله، خلال مؤتمر صحفى بالأمس، تحدث نائب رئيس الوزراء رومان سكليار مع رئيس لجنة الطيران الدولية، والليلة فى تمام الساعة 18:40، يصل خبير من موسكو إلى ألماتي".

وأضاف، "يعمل فريق تحقيق حاليا فى الموقع، وتم استخراج مسجلات بيانات الرحلة، وغدا سنسلمها إلى لجنة الطيران الدولية فى موسكو لفك شفرتها".

وكانت الطائرة، طراز فوكر 100، التابعة لشركة "بيك إير" الكازاخية فى رحلة من ألماتى إلى نور سلطان فى كازاخستان بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ألماتي، حيث أخطأت الارتفاع المطلوب لتخترق سياجا أسمنتيا قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.

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وكان على متن الطائرة 93 راكبًا، وخمسة من أفراد الطاقم، وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا وإصابة 67 آخرين، وتم تعليق عمليات شركة "بيك إير" حتى تحديد أسباب الحادث، وتشكلت لجنة حكومية للتحقيق.

و من الجدير بالذكر، كان المكتب الصحفى لوزارة الصناعة فى كازاخستان قد أعلن عن توقيف أنشطة شركة "بيك إير"، إلى أن يتم توضيح ظروف حادث تحطم الطائرة فى ألماتي، بعدما تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية للجمهورية وممثلين عن جهات حكومية أخرى، وستحدد اللجنة الأسباب المباشرة للحادث.

وقالت هيئة الطيران المدنى بكازاخستان، فى بيان، إن الطائرة فوكر 100 كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا أسمنتيا" قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.