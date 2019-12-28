شكرا لقرائتكم خبر عن قائد ميدانى سورى يكشف عن إزالة كافة الألغام فى ريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر
وأشار، إلى تكبيد الفصائل المسلحة خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد من دبابات وصواريخ فى المواجهات الأخيرة مع القوات السورية فى ريف إدلب، مؤكدا فى الوقت نفسه عدم قدرة الفصائل المسلحة على شن أى هجوم ضد القوات السورية خلال الأيام المقبلة.
يأتى هذا، فى الوقت الذى أعلنت فيه الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكرى فى محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وكان الجيش السورى، قد كشف أول أمس الخميس، عن تحرير القوات الحكومية قرى ومزارع حلبان وتل خطرة وخربة نواف بريف إدلب الجنوب الشرقى الواقع شمال البلاد.
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