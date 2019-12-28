الارشيف / اخبار الخليج

قائد ميدانى سورى يكشف عن إزالة كافة الألغام فى ريف إدلب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد ميدانى سورى يكشف عن إزالة كافة الألغام فى ريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف قائد ميدانى سورى محسن إدريس، عن إزالة كافة الألغام التى زرعتها الفصائل المسلحة فى ريف إدلب الواقع شمالى البلاد، وقال إدريس، فى تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، إن فريق الهندسى السورى لمكافحة الألغام قام بإزالة كافة العبوات الناسفة وتفكيكها التى كانت مزروعة من قبل الفصائل المسلحة فى البيوت والشوارع والطرقات لإعاقة تقدم القوات السورية إلى ريف إدلب.

 

وأشار، إلى تكبيد الفصائل المسلحة خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد من دبابات وصواريخ فى المواجهات الأخيرة مع القوات السورية فى ريف إدلب، مؤكدا فى الوقت نفسه عدم قدرة الفصائل المسلحة على شن أى هجوم ضد القوات السورية خلال الأيام المقبلة.

 

Advertisements

يأتى هذا، فى الوقت الذى أعلنت فيه الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكرى فى محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

 

وكان الجيش السورى، قد كشف أول أمس الخميس، عن تحرير القوات الحكومية قرى ومزارع حلبان وتل خطرة وخربة نواف بريف إدلب الجنوب الشرقى الواقع شمال البلاد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد ميدانى سورى يكشف عن إزالة كافة الألغام فى ريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا