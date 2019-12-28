الدفاع العراقية: القبض على عنصرين من "داعش" أحدهما قيادي

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، إلقاء القبض على عنصرين من "داعش" بينهم "مسؤول المال والجباية والزكاة" في الموصل مركز محافظة نينوى.
وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية (تتبع الدفاع)، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في فصيل استطلاع قيادة عمليات نينوى، وبالتعاون مع فوج حماية القيادة وقسم الاستخبارات، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة حي الرسالة بايمن (غربي) الموصل".
وأضافت أن "الإرهابيين، بينهم المسؤول عن بيت المال والجباية والزكاة في مدينة الموصل" في تنظيم "داعش".
وتلاحق القوات العراقية المشتبه في صلتهم بـ"داعش"، واعتقلت الآلاف منهم منذ استعادة الموصل من التنظيم، صيف 2017.
واستعاد العراق، الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.
إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.
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