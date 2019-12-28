مقــتل شاب طعناً في حائل

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صحيفة الخليج الالكترونية
شهد ممشى حديقة طريق الملك سلمان في حي الشفاء بحائل حـادثة مروعة، بعد أن أقدم جان على قـتل شاب طعناً في مشاجرة جماعية أمس (الجمعة)، وبعدها فرّ من موقع الحادثـة.
وأفادت مصادر وفقاً لـ”سبق” ,بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم الرئيسي في الواقعـة، بعد أن داهمت منزل المشتبه به غرب المنطقة، مشيرةً إلى أنه تم ضبطه دون مقاومة.
وأوضحت المصادر أنه تمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقاً للنظام القانوني.
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