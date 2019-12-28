وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين.
وقالت إن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وجازان.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مخطط الصيانة (جازان): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
. مهندس ثالث- ميكانيكي (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
. أخصائي ثاني- الأمن (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، أو علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
. ممثل ثاني- المبيعات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الاقتصاد، المبيعات الصناعية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .
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