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صحيفة الخليج الالكترونية
قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، إنه ستكون هناك مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم، دون أن يوضح تفاصيلها.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة .. مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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