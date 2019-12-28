وزير الثقافة .. مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم

صحيفة الخليج الالكترونية

قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، إنه ستكون هناك مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم، دون أن يوضح تفاصيلها.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ‏”التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم”.