الأرصاد: استمرار السحب الرعدية والرياح على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى استمرار تكوّن سحب رعدية وهبوب رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.

وأضافت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»- أن منطقة جازان (أبوعريش، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، جازان، صامطة، فيفا، هروب) تشهد سحبًا رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

كما تشهد منطقة عسير (أبها، الحرجة، المجاردة، النمّاص، بارق، خميس مشيط، ظهران الجنوب، محايل) استمرار تكون السحب الرعدية التي بدأت الساعة 12 ليلًا، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة السابعة مساءً.

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أمّا منطقة الرياض (الحريق، الدوادمي، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، القويعية، المزاحمية، عفيف، وادي الدواسر)، فتتعرض إلى هبوب رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وتشهد القصيم (الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عنيزة) هبوب رياح نشطة تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أكدت تعرض منطقة المدينة المنورة (العلا) لاستمرار الموجة الباردة التي بدأت الساعة الثالثة صباحًا مصحوبة بتكون صقيع إلى الساعة الثامنة صباحًا.

ووفقًا للهيئة، فقد استمرت الموجة الباردة التي بدأت الساعة الثالثة صباحًا مصحوبة بتكون صقيع، وحتى الساعة الثامنة صباحًا، في مناطق: الحدود الشمالية (طريف ـ عرعر)، والجوف (القريات، سكاكا، طبرجل) وتبوك (تبوك، تيماء، حقل).