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هل مرآة المكياج قد تتسبّب بكارثة في منزلك؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

هل مرآة المكياج قد تتسبّب بكارثة في منزلك؟

متابعات_الخليج 365

لا شكّ بأن كلّ سيدة حول العالم تعشق عالم المكياج، وتسعى للحصول على المستحضرات والمعدات الأحدث في هذا الخصوص، ولكن هل تعلمين أن مرآة المكياج بالتحديد قد تعرّضكِ أنتِ ومنزلكِ لكارثة محتملة لم تخطر ببالكِ؟

 

هذا ما تعلّمته "كايسي أولت" بالطريقة الصعبة، إذ إنها نجت بأعجوبة من كارثة كبيرة، بعدما نست توضيب مرآة المكياج الخاصة بها.

 

وبالتفاصيل، فإن تلك السيدة رجعت في أحد الأيام إلى منزلها لتجد الدخان يملأ المكان، مع آثار واضحة لحريق مشتعل على طاولة المكياج الخاصة بها.

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وبعد التدقيق، تبيّن أنّها نسيت مرآة المكياج ذات العدسة المكبّرة على الطاولة بموازاة الشمس. هكذا، وبسبب إنعكاس أشعّة الشمس بشكل مكثّف من المرآة على سطح المكتب، نشب حريقٌ في الموضع.

 

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ومن حسن حظّ كايسي أنّ الحريق كان محدوداً وصغيراً، ولكن المراجع المختصّة تحذّر من أنّ خطوةً كتلك بوجود مواد عالية الإشتعال بالقرب من المرآة قد تتسبّب بحرائق كبيرة كارثية.

 

لذلك، وفي المرّة المقبلة التي تغادرين بها على عجلة من أمركِ، تأكّدي من توضيب مرآة المكياج ذات العدسة المكبرة، داخل خزانتكِ أو في مكان بعيد كلياً عن أشعة الشمس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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