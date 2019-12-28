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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أقوى وأسهل وصفة هندية للتخلص من دهون البطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إن دهون البطن ” الكرش ” من الأسباب التي تعاني منها كل فتاة تجعل مظهرها العام سيء ، فتحاول كل سيدة او فتاة أن تصل إلى أعلى درجات الأنوثة والرشاقة حتى تصبح مميزة بين الآخرين ، كما أن كل فتاة تشاهد الأفلام الهندية تتمنى أن تكون في رشاقة وجمال الفتيات الهنديات .
لذا نقدم إليكم اليوم وصفة هندية طبيعية وسهلة وفي متناول الجميع ، ليست بمبالغ طائلة ، تستخدمها الفتيات الهنديات حتى تتخلص من دهون البطن وتصبح رشيقة وجذابة أمام شاشات التلفاز ، فنعرض عليكم هذه الوصفة الطبيعية التي تتكون من قشر البرتقال وعصير الليمون للحصول علي قوام رائع ورشيق .
مكونات الوصفة الطبيعية للتخلص من دهون البطن :
إحضار قشر البرتقال .
إحضار ليمون .
طريقة تحضير الوصفة :
قومي ببشر قشر البرتقال جيدا ، أيضا قومي بعصر الليمون جيدا ، ثم قومي بإحضار مياة وضعي بها قشر البرتقال المبشور وضعي عليها عصير الليمون ، قومي بتسخين المياة حتى الغليان ، ثم قومي بتصفية المياه جيدا من قشر البرتقال المبشور ، شرب هذه المياه مرتان في اليوم مرة في الصباح ومرة في المساء .
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