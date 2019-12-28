شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات: القانون يمنع التجسس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة تتابع بصورة مستمرة ما أثير فى الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الاتصال الصوتى و المرئى عبر الانترنت المعتمدة فى الدولة وبالأخص تطبيق "توتوك".
وتود الهيئة بذلك الخصوص أن تؤكد بأن الإطار القانونى والتنظيمى فى دولة الإمارات يمنع منعا تاما التجسس وأيا من أشكاله وأن أى فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة معاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين.
وعليه تؤكد الهيئة بأن تطبيقات الإتصال الصوتى والمرئى عبر الانترنت المعتمدة فى الدولة تخضع لهذه المعايير وتنفذها ويتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة.
إن دولة الامارات العربية المتحدة ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار فى شتى المجالات، كما تسعى الدولة لتبنى ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات "بلوك شين" و"أنترنت الأشياء" وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.
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