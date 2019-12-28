طرق طبيعية للتخلص من النمش والبقع الداكنة من الوجه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

غالباً ما يكون ظهور النمش في الوجه نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، حيث تنشِّط الأشعة الخلايا لإنتاج مادّة الميلانين.



أما إذا كانت هذه البقع تزعجكم فبات بالإمكان إزالتها بالطرق الطبيعيّة، تعرفوا على بعضها:

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- عصيرالحامض: يساعد عصير الحامض بعد مسح الوجه به 3 مرات في الاسبوع على إخفاء النمش.

- العسل الأبيض: يعمل العسل على إزالة النمش من خلال خلطه بالماء ووضعه كأي قناع على المناطق التي تظهر فيها البقع لمدّة 10 دقائق يومياً.

- البصل الأحمر: يمكن للبصل الأحمر أن يخفي النمش لاحتوائه على مادة الكبريت التي تساعد في إزالة البقع الداكنة.