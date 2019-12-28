- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل أنت من الناس الدائمي القلق؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أظهرت دراسة أميركية، نشِرت في مجلة Emotion العلمية، أن الأشخاص القلقون لديهم حظ أكبر من غيرهم بالنجاح في الحياة. هذه الدراسة مفاجئة ومدهشة في الوقت نفسه.
أخضع الباحثون 230 طالباً لنماذج أسئلة أسبوعية لمدة 4 أشهر. وأظهرت النتائج نوعين من الطلاب: الذين يجدون صعوبة في التخلص من التوتر والضغط النفسي والذين ينتقلون سريعاً إلى شيء آخر.
الطلاب القلقون هم الذين خشوا من نتائجهم بشكل أكبر. سمحت لهم الفكرة التي كوّنوها لنفسهم قبل صدور النتائج بأن يتلقّوا الخبر السار بطريقة أفضل. يمكننا أن نتساءل إذا كان اختلاف الاحتمالات التي وضعها الطلاب القلقون في حال الرسوب هي التي سمحت لهم بوضع الامور في نصابها لحظة صدور النتائج.
بهذه الطريقة يصبح التوتّر مدرّبًا في المجال المهني. ومع ذلك نذكّر بأنه للتوتّر على المدى الطويل آثار سلبية ومضرّة بالصحة. يجب التعامل مع هذا الشعور بتعقّل إذا أمكن.
كانت هذه تفاصيل خبر هل أنت من الناس الدائمي القلق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.