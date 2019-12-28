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متى يصبح مسموحاً أن يتناول الطفل العسل؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متى يصبح مسموحاً أن يتناول الطفل العسل؟

متابعات_الخليج 365

يجب عدم إعطاء الطفل العسل دون سن السنة. لكن لن يؤذي طفلاً في سن السنتين تناوله.

 

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حتى انه ينصح بإعطاء الطفل ملعقة من العسل يومياً كعلاج للحساسية ليكتسب مزيداً من المناعة.

 

كما يعتمد في أوستراليا لالتئام الجروح نظراً لدوره كمضاد للجراثيم، إذ قد يكون اكثر فائدة أحياناً من المضادات الحيوية.

 

 أما بالنسبة إلى الطفل دون السنة فينصح بتجنب العسل لوجود خطر إصابته بالتسمم الوشيقي Botulism.

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