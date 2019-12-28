شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. توقعات بسقوط أمطار والكويت 24 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأحد ، وتوقعات بسقوط امطار .الامارات ..26
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والثاني عند الساعة 04:07 والجزر الأول عند الساعة 21:05 والثاني عند الساعة 08:13 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19 والثاني عند الساعة 23:56 والجزر الاول عند الساعة 17:01 والثاني عند الساعة 05:59.
سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة. كما يتوقع ان تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية و على شمال وشرق المملكة .
الكويت 24 درجة مئوية
نهارًا معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .
ليلًا بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
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