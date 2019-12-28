شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تدشن غرفة الحراسة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دشن العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، غرفة الحراسة الذكية «المتحركة» بمقر إدارة المهام الخاصة، بحضور العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة، وعدد من ضباط الاختصاص بشرطة الشارقة ، حسبما نشرت البيان الاماراتية .

وذلك ضمن اهتمام شرطة الشارقة بالجوانب التطويرية، والارتقاء بمستوى خدمتها، التي تراعي احتياجات منتسبيها المهنية، وتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل.

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وأكد العميد بن عامر حرص شرطة الشارقة على تهيئة وتحسين بيئة العمل الخاصة للعاملين من منتسبيها بنظام الحراسة، وذلك في المواقع والأماكن، التي تتطلب وجود حراسة لأسباب طارئة، ما يسهل عليهم القيام بواجباتهم الوظيفية بسهولة ويُسر.

وذلك من خلال ما توفره لهم القيادة من بيئة عمل مناسبة، وشاملة لكل الاحتياجات، التي تعينهم في أداء مهامهم، مشيداً بغرفة الحراسة الذكية، التي تم تصميمها وفق أفضل المواصفات الخاصة بغرف الحراسة الذكية.

وتشتمل غرفة الحراسة الذكية على كاميرات مراقبة متحركة «360» درجة، عالية الوضوح لرصد الأحداث من الموقع، وبثها لغرفة العمليات المركزية التي ترتبط بها مباشرة.