ليلة ياسر بوعلي.. 5 ساعات من الطرب المتواصل في السعودية









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: شارك سبعة فنانين في الحفل الغنائي الساهر «ليلة ياسر بو علي»، الذي أقيم مساء الجمعة بمسرح محمد عبده بمنطقة البوليفارد في الرياض بحضور أكثر من 22 ألف متفرج حضروا الليلة الفنية الكبرى للملحن ياسر بوعلي ضمن حفلات موسم الرياض.

والفنانون المشاركون هم: راشد الماجد، ورابح صقر، ونوال الكويتية، وماجد المهندس، وأنغام، وفؤاد عبدالواحد، وعايض.

واقيم الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه، بتنظيم وإشراف من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وشهدت الحفلة غناء الفنانيين للأغاني التي لحنها الموسيقار ياسر بوعلي، وكانت الحفلة الليلة تكريمًا له كملحن قدم الكثير من الأعمال الفنية الجميلة التي تغنّى بها نجوم الفن في الخليج والعالم العربي.

يشار إلى أن موسم الرياض شهد تكريم عددا من النجوم والشعراء من خلال تنظيم ليالٍ طربية كبرى مثل ليلة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وليلة السندباد، وليلة سهم، كما ستنظم خلال الفترة المقبلة ليلة عباديات، وليلة رابح صقر.

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