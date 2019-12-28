شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "بلادنا أمانة" بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مجلس مكافحة المخدرات بالدولة اعتباراً من امس المرحلة الثالثة من مبادرة «بلادنا أمانة» الخاصة بتشجيع المتعاطين على الإقلاع عن المخدرات وتفعيل دور المجتمع في التعاون مع المتعاطين وتمتد أسبوعاً بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي خصصت خطبة الجمعة لهذا الغرض وذلك تحت عنوان «النفس أمانة..

والمخدرات مهلكة» فيما كانت خطبة الجمعة الماضية بعنوان «البيوت سكن وطمأنينة» لتعزيز التوعية بمخاطر هذه الآفة.

وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات في الدولة أن حملات التوعية مستمرة بالتعاون مع الأطراف المعنية كافة وصولاً إلى مجتمع آمن وخال من آفة المخدرات .

وقال إن جهود الجهات المعنية مستمرة في محاربة خطر انتشار المخدرات لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة لترسيخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم تصدياً لمشكلة المخدرات و تعزيز استراتيجيتها وجهودها في مجال مكافحتها.

وأضاف: «نعمل في مجلس مكافحة المخدرات بالدولة مع الشركاء بصورة تكاملية وننفذ عدداً من المبادرات الوقائية والتوعوية خاصة لدى النشء.

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ونركز جهودنا في المرحلة الثالثة من مبادرة» بلادنا أمانة «على إيصال الرسائل التوعوية الهامة إلى جميع المستهدفين وبشتى الوسائل المتاحة من خلال بث الرسائل عبر جميع الأجهزة الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب المشاركة الفاعلة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومخاطبة الجمهور الكريم من خلال خطبة الجمعة..

مؤكداً وجود خطة إعلامية تتناسب مع أهمية مثل هذه المبادرات الوطنية الهادفة.

مشيراً إلى دور هام للمجتمع في التعامل السليم مع هذه الآفة وطرق التصدي لها.

وتقدم الفريق ضاحي خلفان بالشكر لجميع الشركاء خاصة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على دعهما المستمر للجهود التوعوية الوطنية وتقديمها كل أشكال الدعم للمبادرات الوطنية من خلال تبنيها وإيصالها لجميع شرائح المجتمع من خلال المنابر الدينية والخطب والدروس المنتشرة عبر إمارات الدولة.