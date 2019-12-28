عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زراعة الحشيش في المنازل غير مجرمة بأمر القضاء الإيطالي

السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قضت أعلى محكمة في روما، الجمعة، بأن زراعة الحشيش (القنب) في المنازل لم تعد غير قانونية، طالما أنها بكميات صغيرة للاستخدام الشخصي.



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ورحب السياسيون من اليسار، ومن حزب حركة "خمس نجوم" الشعبوية بالقرار، الذي يمثل نوعا من التغيير داخل المحاكم الإيطالية التي اعتادت أن تكون أحكامها بخصوص هذا الموضوع في الاتجاه الآخر.

ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية تتراوح أعمار معظم متعاطي الحشيش في إيطاليا، البالغ عددهم نحو 6 ملايين شخص، بين 15 و34 عامًا، ويستهلك الرجال الحشيش أكثر من النساء.

يذكر أن تعاطي الحشيش في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا، لا يزال غير قانوني.