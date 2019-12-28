شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تنشر سفينة عسكرية وطائرتين في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اليابان، أمس الجمعة، إرسال سفينة عسكرية وطائرتي استطلاع لحماية الممرات المائية في الشرق الأوسط، في خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن، بعد هجمات عدة استهدفت منشآت نفط سعودية، وناقلات نفط، إحداها يابانية، في وقت فيه بدأت إيران والصين وروسيا مناورات مشتركة تستمر أربعة أيام شمال المحيط الهندي، وخليج عُمان، كما تعرضت محطة بوشهر النووية إلى زلزال، لكنه لم يسفر عن وقوع أي أضرار.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيد سوجا، للصحفيين، إن طوكيو سترسل مدمرة إلى المنطقة للقيام بأنشطة استخباراتية، إضافة إلى طائرتين من طراز «بي3سي». وأفاد بأن الخطوة تعدّ «إجراء خاصاً باليابان يهدف لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إضافة إلى ضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان»، مشيراً إلى أن 90 % من واردات بلاده من النفط الخام تأتي من المنطقة.

وذكرت مصادر رسمية، أن المدمرة اليابانية سيكون على متنها 260 عسكرياً، وستكون مرفوقة بطائرة «Lockheed P-3 Orion» للقيام بدوريات ساحلية. وأضافت أن هذه القوات ستقوم بتدريبات مدتها 4 أسابيع قبل مباشرة مهامها في شهر فبراير/ شباط المقبل، كما «سيُسمح لها باستخدام الذخيرة الحية في حال حدوث طارئ بهدف حماية السفن اليابانية،». وخصصت ميزانية قدرها 43 مليون دولار لهذه المهمة.

وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية، بأن أنشطة الحراسة اليابانية لن تتم في مضيق هرمز، الذي يمر عبره الجزء الأكبر من إمدادات النفط العالمية، وحيث يُجري التحالف الذي تقوده واشنطن عملياته. وأوضح أن «قوات الدفاع عن النفس» ستنتشر في خليج عمان، وبحر العرب، وخليج عدن.

ويأتي القرار الياباني بعد تصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج منذ بداية العام، عندما جرى اتهام إيران بزرع ألغام على جسم ناقلتي نفط، ومهاجمة، أو احتجاز ناقلات أخرى قرب مضيق هرمز الحيوي. وشكّلت على إثرها واشنطن تحالفاً بحرياً لحماية السفن في المنطقة المهمة لإمدادات النفط العالمية.

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على صعيد آخر، بدأت إيران والصين وروسيا، أمس، تدريبات عسكرية بحرية مشتركة تستمر أربعة أيام في شمال المحيط الهندي وخليج عُمان، بحسب ما أعلنت طهران التي تواجه ضغوطاً دولية بشأن برنامجها النووي، وسياستها المثيرة للقلق في منطقة الخليج العربي.

وقال قائد الأسطول الإيراني الأدميرال غلام طحاني، في خطاب تلفزيوني إن «رسالة المناورات هذه هي السلام والصداقة والأمن المستدام في ظل التعاون والاتحاد». وتابع: «من نتائجها أنه لا يمكن فرض العزلة على إيران». وأوضح أن التدريبات تتضمن إنقاذ سفن تحترق، أو سفن تتعرض لهجوم قراصنة، وتدريبات رماية تشارك فيها البحرية، و«الحرس الثوري».

إلى جانب ذلك، ضرب زلزال شدته 4.9 درجة منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية الإيرانية، أمس، لكن مسؤولاً في خدمة الطوارئ قال إنه لم يسفر عن وقوع ضحايا، أو أضرار. ونقل التلفزيون عن إدارة الطوارئ في المنطقة قولها: «وفقاً لتقييمنا لم تقع أي أضرار، أو ضحايا لحسن الحظ. هناك أنباء عن تصدع جدران بعض المنازل، لكن لا توجد منازل منهارة».

ووقع مركز الزلزال على بعد 53 كلم شرقي محطة بوشهر النووية على ساحل إيران الجنوبي، على الخليج، وكان قريباً نسبياً من سطح الأرض، حيث ذكرت وسائل إعلامية أنه على عمق عشرة كيلومترات فقط من السطح.

وتعرضت منطقة محطة بوشهر النووية، إلى زلازل عدة، إذ أسفر زلزال في العام 2013 شدته 6.3 درجة، وقع جنوبي المحطة، عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً، في حين أن السلطات تدعي أن المحطة مصممة لتحمل زلازل تتجاوز شدتها ثماني درجات.

(وكالات)