الجيش الليبي على بعد 4 كم من قلب طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مصادر عسكرية اجتياح القوات المسلحة بالجيش الوطني الليبي لطريق المطار، وقالت: إنها تواصل زحفها باتجاه الخزانات، مشيرة إلى وجود حالة انهيار ملحوظة في صفوف قوات الوفاق. وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة ل«الجيش الوطني الليبي»،أن قواته أحكمت سيطرتها على طريق مطار طرابلس المؤدي إلى قلب العاصمة الليبية، فيما رجح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، هروب رئيس الحكومة، فايز السراج للعاصمة البريطانية لندن.

وأعلنت قوات الجيش استعادة منطقة الحرشة التابعة لمدينة الزاوية ، بحسب ما ذكره موقع بوابة «إفريقيا الإخبارية». وكان الطيران الليبي استهدف في وقت سابق تمركزات تابعة للجماعات المسلحة بمحيط مصفاة الزاوية شمال غربي البلاد، بحسب الموقع الإخباري.

قال الناطق باسم ما تسمى بقوة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات حكومة الوفاق، عبد الباسط تيكة، الجمعة: إن قوات عملية «بركان الغضب» اضطرت للانسحاب من محور صلاح الدين على شكل مجموعات للحفاظ على حياة الأفراد والمسلحين أمام تقدم قوات الجيش.

واعتبر تيكة، في تصريح إعلامي، تلك الانسحابات هي مناورات تكتيكية، وهو أسلوب مناورة، وليس انسحاباً كاملاً، بل عملية استراتيجية وعسكرية دفعت فيها الظروف إلى التراجع وتشكيل مجموعات مختلفة لصد ما وصفه بالعدوان. كما أوضح الناطق باسم العملية أن قوات الوفاق تنسحب من مربع قتالي إلى آخر حتى نجحت في العملية التكتيكية والانسحاب دون خسائر في الأرواح، لافتاً إلى طلبهم تعزيزات وإمدادات من المحاور الأخرى لدعم المقاتلين في محور صلاح الدين، و مؤكداً وصول كمية من المدافع كتعزيزات، وفق قوله.

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وكانت حكومة الوفاق الليبية قد طلبت رسمياً، مساء الخميس، دعماً عسكرياً بحرياً وبرياً وجوياً من تركيا. وقال مسؤول في طرابلس: إنهم «طلبوا رسمياً من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة هجوم للقوات الشرقية على العاصمة».

في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أن قرار استرجاع العاصمة الليبية طرابلس التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.ورداً على طلب تركيا من الجيش الليبي وقف القتال، قال العقوري: إن قرار استرجاع العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة التي تتبعه، ونحن نرفض التدخل السافر في شؤوننا الداخلية، مؤكداً أن «تحرك الجيش الوطني بعد أن فشل تطبيق اتفاق الصخيرات وتعثر الترتيبات الأمنية، وهو ما أدى لوقوع حكومة الوفاق رهينة لدى المجموعات المسلحة».

وأشار العقوري إلى أن «تلك المجموعات استباحت مؤسسات الدولة في مدينة طرابلس لمصالحها، واستغلت الأوضاع لنهب ثروات البلاد، وقد حذرنا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من عواقب ذلك، ولكن دون جدوى».

وحول إرسال قوات تركية إلى ليبيا اعتبر العقوري أن «تلويح تركيا بالتدخل العسكري تدخل سافر في شؤوننا الداخلية، وخرق كبير لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تدعو إلى احترام سيادة الدول»، مضيفاً «هو تصعيد خطير ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة، ولقد تحرك البرلمان على جميع المستويات، ودان هذا التدخل لدى المجتمع الدولي، وطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده».

(وكالات)