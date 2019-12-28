الأمم المتحدة: 235 ألف نازح خلال أسبوعين جراء التصعيد في إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، تزامناً مع تكثيف القوات الحكومية وحليفتها روسيا، وتيرة غاراتها على المنطقة، فيما استهدف مسلحون مدينة القرداحة بريف اللاذقية بقصف صاروخي، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات، في حين تحدث المرصد السوري عن قيام عناصر موالية لتركيا بعرض استسلامها ل«قسد» مقابل فتح الطريق إلى إدلب شمال غربي البلاد.

وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان، أنه «بين 12 و25 ديسمبر/كانون الأول، نزح أكثر من 235 ألف شخص من شمال غربي سوريا»، مشيراً إلى أن كثيراً منهم فروا من مدينة معرة النعمان وقرى وبلدات في محيطها، وجميعها باتت «شبه خالية من المدنيين». ويتوجه الفارون بشكل أساسي إلى مدن أبعد شمالاً مثل إدلب وأريحا وسراقب، أو إلى مخيمات النازحين المكتظة بمحاذاة الحدود مع تركيا، ومنهم من يذهب إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة شمالي حلب. وأشار التقرير إلى أن بعض النازحين ممن فروا إلى منطقة سراقب شمالاً، اضطروا إلى النزوح مرة أخرى تفادياً للتصعيد الذي قد يطالها أيضاً.

وحققت قوات النظام تقدماً ملحوظاً خلال الأيام الماضية بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات في الريف الجنوبي، كما حاصرت نقطة مراقبة تركية شرقي معرة النعمان. وأفاد المرصد السوري أمس، باستمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة، وهيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى من جهة ثانية شرقي معرة النعمان، تزامناً مع قصف مدفعي يستهدف قرى وبلدات في محيط المدينة.

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من جهة أخرى، قال نشطاء إن عناصر من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا عرضت الاستسلام وتسليم أسلحتها لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تل أبيض مقابل فتح الطريق أمامها حتى إدلب شمالي سوريا. وقال المرصد السوري نقلاً عن مصادر وصفها ب«الموثوقة»، إن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، حاولوا الهرب من مناطق العمليات في تل أبيض، حيث عرضوا على قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب وتسليم كافة أسلحتهم الثقيلة وجميع الأسلحة التي بحوزتهم مقابل فتح الطريق أمامهم للانتقال إلى منبج، ليهربوا منها إلى جرابلس ثم إدلب، شمالي سوريا.

وذكر المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية أبدت موافقتها على ذلك، وجهزت عدة حافلات للسماح بانتقالهم إلى منبج، إلا أن القوات الروسية رفضت تماماً السماح بذلك.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن «مسلحين يتحصنون في ثغور عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب واللاذقية أطلقوا صاروخاً الخميس، باتجاه الريف الجنوبي الشرقي لمدينة اللاذقية سقط عند أطراف مدينة القرداحة، ما تسبب في دمار كبير في منزل، دون وقوع إصابات بين المدنيين».

وفي ال23 من الشهر الجاري تصدت مضادات الجيش السوري لطائرات مسيرة في سماء مدينة جبلة (ريف اللاذقية) تزامناً مع سقوط صاروخين أطلقهما المسلحون من مناطق انتشارهم بريف اللاذقية الشمالي، على ريف مدينة جبلة، دون وقوع أية خسائر. (وكالات)