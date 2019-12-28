إجـراء «إسرائيلـي» جديـد لضـم الضفـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية اليمينية، أمس الجمعة، إن وزير حرب الاحتلال نفتالي بينت، أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية المحتلة، في سجل الأراضي بوزارة «القضاء الإسرائيلية»، بدلاً مما تسمى ب «الإدارة المدنية». ويحاول بينت، من خلال هذا الإجراء، ضم مناطق في الضفة إلى الاحتلال بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن بينت أجرى سلسلة مداولات داخل وزارته في الأيام الماضية، من أجل إجراء تغييرات في عمل ضابط شؤون الأراضي في ما تسمى ب «الإدارة المدنية»، بحيث يسجل المستوطنون الأراضي بالطابو، في الوزارة المذكورة، بدلاً من «الإدارة المدنية» المخولة بإدارة شؤون المستوطنين في الضفة. وذكرت أن بينت أوعز لمسؤولين في وزارته، بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي بالمستوطنات مثل التعامل داخل الأراضي المحتلة عام 1948. ونقلت الصحيفة عن بينت قوله إن «الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان الضفة الغربية (أي المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة».

إلى ذلك، أصيب 38 فلسطينياً بجروح، جراء قمع الاحتلال للمشاركين في الجمعة ال86 لمسيرات العودة، وكسر الحصار شرقي قطاع غزة. وقال مصدر طبي إن 38 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، أصيبوا بجروح في استهداف الاحتلال للمتظاهرين شرقي قطاع غزة. وتوافد آلاف إلى مخيمات العودة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم «دماء الشهداء ترسم الطريق»، في ذكرى العدوان «الإسرائيلي» عام 2008 على قطاع غزة.

Advertisements

واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، والزجاجات الحارقة التي ردت باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع الإصابات. وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تعليق تنظيم المسيرة حتى نهاية 30 مارس/‏آذار المقبل، على أن يجري تنظيمها شهرياً وفي المناسبات الوطنية بعد ذلك.

وفي بيانها الختامي جددت الهيئة الوطنية تأكيدها استمرار مسيرات العودة في شكلها الجديد، على أن تستمر بحضورها في الميدان، وتبقى هيئاتها ولجانها كاملة في حالة تداعٍ من أجل مواصلة جهود تطوير اللجان وتصويب الأداء. وذكرت أنها ستركز على وضع خطة إعلامية وقانونية عبر تسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق المدنيين، وتوثيق هذه الجرائم، ووضعها في خدمة جهود المحكمة الجنائية الدولية التي ستبدأ تحقيقاً في جرائم الاحتلال المرتكبة على شعبنا.

وكشفت وسائل إعلام «إسرائيلية»، أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي يضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل التقدم في اتفاق التهدئة مع حركة «حماس» في غزة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم (قرب مدينة قلقيلية) الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانياً.(وكالات)