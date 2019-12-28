انقسام الشارع الجزائري بين تأييد الحوار واستمرار الاحتجاجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج آلاف الجزائريين، وسط العاصمة في تظاهرات الجمعة الخامسة والأربعين من عمر الحراك الشعبي، والتي تعد الأولى بعد وفاة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إثر سكتة قلبية. ووسط تعزيزات أمنية مشددة ردد المتظاهرون شعارات تطالب بتحقيق التغيير الجذري لنظام الحكم، داعين السلطة إلى الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إطلاق سراح موقوفي الحراك ومعتقلي الرأي قبل الخوض في أي حوار، وذلك رداً على دعوة الرئيس عبدالمجيد تبون الحراك إلى التهيكل من أجل بدء المشاورات.

والثلاثاء الماضي، خرج متظاهرون إلى شوارع العاصمة الجزائرية، رغم دعوات من قبل ناشطين في الحراك، إلى عدم الخروج عقب وفاة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح.

يذكر أن قايد صالح توفي يوم الاثنين، بسبب سكتة قلبية عن عمر ناهز 80 سنة بحسب ما أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية، وكانت وفاته بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس المنتخب الجديد عبدالمجيد تبون. ومنذ بداية الحراك في الجزائر في 22 من فبراير يخرج الطلبة الجامعيون كل يوم جمعة، في موعد أسبوعي للمطالبة برحيل بقايا رموز النظام السابق. غير أن الموت المفاجئ لقائد الجيش الذي كان الرجل القوي في البلاد والحاكم الفعلي لها منذ تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، خلق انقساماً وسط المحتجين في تأجيل تنظيم المظاهرات حتى انتهاء انقضاء الحداد الذي أعلنت عنه الرئاسة.

ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تأجيل الخروج يوم الثلاثاء الماضي من أجل تخفيف الضغط في العاصمة التي تشهد حدادا يدوم ثلاثة أيام وتنظيم مراسيم تشييع قايد صالح التي تقام الأربعاء.

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غير أن آخرين فضلوا الخروج مصرين على عدم التخلي مطالبهم، ولم تشهد المسيرة تداول عبارات كانت مناهضة لقايد صالح عقب وفاته، فيما أبقى المحتجون على شعارات تندد بالحكم العسكري بترديدهم «دولة مدنية وليس عسكرية».

في سوق رضا حوحو (كلوزيل سابقا) يقول الموظف عقلة (55 عاما) الذي ينتمي إلى الفئة الأولى «سأستمر بالتظاهر إلى ان نحصل على ديمقراطية حقيقية» مضيفا «أنا لا أعترف بهذا الرئيس» بالإشارة الى الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون.

لكن التعبئة التي كانت كبيرة قبل الانتخابات تراجعت في 20 ديسمبر. والأربعاء، شيعت حشود كبيرة الفريق أحمد قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية الاثنين، وكان رمز القيادة العليا للجيش الوطني الجزائري، وعماد النظام الذي ظل لأكثر من ثمانية أشهر يشرف على مجريات الأمور و«يقترح» خطوات العمل على الحكومة ويصدر مواقفه من حركة الاحتجاج.

وأصبح المحامي كمال (45 عاما) أكثر تردداً بعدما ظل يتظاهر حتى 13 ديسمبر. وقال «على الحكومة إطلاق سراح معتقلي الرأي (الأشخاص الذين تم توقيفهم في إطار الحراك) لإظهار حسن نواياها» مضيفا أن «على الحراك تنظيم نفسه والتحاور. التظاهر امر جيد، إنها مغامرة رائعة، لكن إلى متى؟». (وكالات)