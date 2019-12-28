محمد بن راشد: حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر بسبب «حكامهم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر، وآمالهم تتبخر، بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه.

وشدد سموه على أن خوف الحاكم من أفراد شعبه، ينعكس سلباً عليهم، ويجعلهم يخافون على مستقبل بلادهم.

وغرد سموه عبر وسم #علمتني_الحياة على تويتر: «#علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف.. كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها... نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر.. وآمالهم تتبخر.. بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..»

وختم سموه: «#علمتني_الحياة إذا خاف حاكم من شعبه.. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده..»