عمران خان ونهيان بن مبارك يبحثان تنمية العلاقات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل رئيس وزراء جمهورية ‫باكستان‬ الإسلامية عمران خان، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها.

كما استقبل الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية ‫باكستان‬ الإسلامية الشيخ نهيان بن مبارك، بحضور حمد عبيد الزعابي، سفير الدولة في إسلام آباد.

وتم خلال اللقاء بحث وتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

على صعيد متصل، افتتح وزير التسامح، بحضور فردوس عاشق عوان، مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام وشهريار أفريدي وزير الحدود حمد عبيد الزعابي سفير الدولة في إسلام آباد، جناح المكتبة الدائم لدولة ‫الإمارات‬ في المكتبة الوطنية الباكستانية.

ويضم جناح المكتبة 5 آلاف كتاب وعنوان ويعد إضافة نوعية وثرية للمكتبات على مستوى كافة أرجاء ‫باكستان‬ لما تحويه من مصادر متنوعة وخدمات متطورة تلبي احتياجات طلبة العلم والباحثين وتشجع على القراءة والبحث والاطلاع.