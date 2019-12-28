شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان ونهيان بن مبارك يبحثان تنمية العلاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها.
كما استقبل الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشيخ نهيان بن مبارك، بحضور حمد عبيد الزعابي، سفير الدولة في إسلام آباد.
وتم خلال اللقاء بحث وتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
على صعيد متصل، افتتح وزير التسامح، بحضور فردوس عاشق عوان، مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام وشهريار أفريدي وزير الحدود حمد عبيد الزعابي سفير الدولة في إسلام آباد، جناح المكتبة الدائم لدولة الإمارات في المكتبة الوطنية الباكستانية.
ويضم جناح المكتبة 5 آلاف كتاب وعنوان ويعد إضافة نوعية وثرية للمكتبات على مستوى كافة أرجاء باكستان لما تحويه من مصادر متنوعة وخدمات متطورة تلبي احتياجات طلبة العلم والباحثين وتشجع على القراءة والبحث والاطلاع.
كانت هذه تفاصيل خبر عمران خان ونهيان بن مبارك يبحثان تنمية العلاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.