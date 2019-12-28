بلدية أبوظبي تنفذ مشاريع تجميل وصيانة بتكلفة 64 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

نفذت بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الجاري عدداً من المشاريع استهدفت صيانة الأرصفة والمناطق الترابية والبنية التحتية وشبكات صرف مياه الأمطار وشبكات أعمدة الإنارة، وتخليصها من مشوهات المظهر العام بتكلفة تقدر بنحو 63 مليوناً و851 ألفاً و772 درهماً.

أنجزت البلدية مشروع تطوير وإعادة تأهيل عناصر التجميل الطبيعي للجزيرة الوسطية لشارع كورنيش أبوظبي، وذلك للمنطقة الممتدة من تقاطع شارع الكورنيش مع شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حتى التقاطع مع شارع الزاهية بتكلفة 7 ملايين درهم، والهادف إلى تعزيز إمكانات كورنيش أبوظبي السياحية، وتقديم أرقى المعايير وأفضل مستويات الأمن والسلامة والبيئة، بما يتواكب مع أفضل الممارسات والمواصفات العالمية.

وأوضحت أنه تم إنجاز أعمال إعادة التأهيل للمنطقة، وشملت أعمال التطوير زراعة أشجار النخيل وأشجار «البونسيانا» المزهرة والأشجار المثمرة من البرتقال والمانجو، حيث تهدف أعمال إعادة التأهيل إلى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وترشيد استهلاك مياه الري، إلى جانب تعزيز السمة الجمالية والحضارية لمرافق البنية التحتية.

وشملت صيانة الطرق بتكلفة قدرها 25 مليوناً و528 ألفاً و14 درهماً، إضافةً إلى صيانة شبكات صرف مياه الأمطار بتكلفة قدرها 10 ملايين و927 ألفاً و860 درهماً وصيانة شبكات أعمدة الإنارة بتكلفة قدرها 6 ملايين و701 ألف و846 درهماً، والتي تهدف إلى المحافظة على أصول البنية التحتية والسلامة العامة لمستخدمي الطرق والحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة في تنفيذ مشاريعها الداعمة لمنظومة البنية التحتية والمرافق الخدمية العامة.

ومن خلال بلدية مركز المدينة تم تنفيذ عدد من المشاريع استهدفت صيانة وتأهيل الأرصفة والمناطق الترابية الواقعة على شارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي، وصيانة أرصفة عدد من المساجد في جزيرة أبوظبي، وتهيئة المساجد والمناطق المحيطة بها على أكمل وجه، وصيانة كافة أصول التجميل الطبيعي للحدائق بها والزراعات المحيطة بها.

وأنجزت بلدية أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أعمال إنشاء مخرج إلى طريق E-22 طريق أبوظبي العين، وتعديل طريق الخدمة مقابل محطة أدنوك - محوي في البر الرئيسي، وذلك لتقليل نسبة الحوادث على الطرق السريعة في إمارة أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2019.

كما تم تنفيذ مشروع استهدف صيانة عدد من الأرصفة في حوض شرق 14 - الزاهية.

وأنجزت البلدية متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أعمال صيانة طرق بتكلفة وقدرها 10 ملايين و571 ألفاً و23 درهماً.