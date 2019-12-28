انطلاق مهرجان المدام للتسوق بمشاركة 80 عارضاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

انطلقت، أمس، في منطقة المدام بالشارقة، فعاليات «مهرجان المدام للتسوق الخامس»، وضم المعرض أكثر من 80 عارضاً، منهم 50 من الأسر المنتجة، ما يسهم في توفير عوامل الاستقرار الاقتصادي والمادي لها، ويحفزها على العمل والمساهمة المجتمعية الفاعلة.

افتتح المهرجان الشيخ محمد معضد بن هويدن، وسلطان محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي، وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي القرى بالشارقة وسالم عبيد الميالة مدير بلدية المدام، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وعلي محمد الراشدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المدام وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأعضاء المجالس البلدية في المنطقة الوسطى، وعدد من مديري الدوائر الحكومية، إلى جانب عدد كبير من أهالي المنطقة وزوار المهرجان.

بدأ الحفل بكلمة سالم عاطن الكتبي نائب مدير بلدية المدام، حيث أشار إلى أهمية المهرجان في تشجيع الحركة السياحية والاقتصادية، وكذلك توفير متنفس لأهالي المنطقة، من خلال العروض اليومية والألعاب الترفيهية والمسابقات المقدمة للجمهور ثم تلاها قصيدة للشاعر علي الشوين، أكد من خلالها، أن المهرجان يتطور عاماً بعد عام، وشكر اللجنة المنظمة على جهودها.

يستمر المهرجان حتى 4 يناير2020، ويتخلله العديد من العروض منها: فرقة المزيود الحربية، وفرقة الريايسة الحربية ودبا الحربية وفرقة الدبكة الفلسطينية، والعروض الفلكورية لسهل حوران والفرقة الهندية والمصرية، وكذلك استضافة عدد من الممثلين الإماراتيين في عرض مسرحي كوميدي بعنوان «بوغنوم حايص في البحايص»

وقال سلطان محمد معضد بن هويدن: إن المهرجان يهدف إلى توفير مستلزمات الأسر كافة تحت سقف واحد، وقضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة؛ حيث تم توفير ركن خاص لألعاب الأطفال، وتنظيم المسابقات الترفيهية، وأكثر من 80 محلاً تجارياً وسلسلة من المطاعم. وأشار إلى أن المهرجان يقام للمرة الخامسة على التوالي في منطقة المدام، نظراً للنجاح الكبير، الذي حققه في نسخه الماضية، الأمر الذي كان حافزاً لتنظيمه من جديد.

وأكد سالم عبيد الميالة مدير بلدية المدام، أن المهرجان وفر سيارة من نوع رينو 2020 كجائزة للمهرجان من خلال سحوبات المشتريات، حيث إن المهرجان شهد إقبالاً واسعاً من سكان المنطقة، ويقدم يومياً مشتريات للجمهور وجائزة كبرى في الحفل الختامي.

يقام المهرجان بالشراكة مع شركة بيئة وبرعاية ذهبية من مؤسسة الإمارات اتصالات وشركة السواقي لمقاولات البناء ومصرف أبوظبي الإسلامي، ورعاية فضية من نادي المدام الثقافي الرياضي وجمعية الشارقة التعاونية وشركة يونايتد ديزل وجي بي للمعدات ورعاية إعلامية من قناة الوسطى من الذيد

ويوفر المهرجان حافلات مجانية لنقل الزوار من المهرجان وإليه يومياً من الرابعة وحتى العاشرة ليلاً وتم تحديد نقاط الوقوف.