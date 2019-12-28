شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: نستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، امس الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتاً إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس. وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع «العربية»: «سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس».
وكشف المسماري أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيراً إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس. كما كشف عن أن عدد قتلى الميليشيات نحو 940 قتيلاً خلال المعارك منذ 4 إبريل/ نيسان الماضي.وأكد المسماري أن أن سيطرة قوات الجيش الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي. بدوره أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات. وقال ل«العربية.نت» إن قوات الجيش تحاصر المدينة من محاور عدة، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفاً أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيات الفاروق المتطرفة. (وكالات)
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