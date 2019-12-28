شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تدشن غرفة حراسة ذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
دشن العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، غرفة الحراسة الذكية «المتحركة» بمقر إدارة المهام الخاصة، بحضور العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة، وعدد من ضباط الاختصاص، ضمن اهتمام شرطة الشارقة بالجوانب التطويرية، والارتقاء بمستوى خدماتها، التي تراعي احتياجات منتسبيها المهنية، وتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل.
أكد الحرص على تهيئة وتحسين بيئة العمل الخاصة للعاملين من منتسبيها بنظام الحراسة، في المواقع والأماكن التي تتطلب وجود حراسة لأسباب طارئة، مما يسهل عليهم القيام بواجباتهم الوظيفية بسهولة ويسر، من خلال ما توفره لهم القيادة من بيئة عمل مناسبة، وشاملة لكل الاحتياجات، التي تعينهم في أداء مهامهم، مشيداً بغرفة الحراسة الذكية، التي تم تصميمها وفق أفضل المواصفات الخاصة بغرف الحراسة الذكية.
وتشتمل الغرفة على كاميرات مراقبة متحركة «360» درجة، عالية الوضوح لرصد الأحداث من الموقع، وبثها لغرفة العمليات المركزية التي ترتبط بها مباشرة، ولوحة إرشادية إلكترونية، ولواحات ضوئية على جهاتها الأربع، كما أنها مزودة بمكبرات للصوت، وجهاز إنذار صوتي.
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