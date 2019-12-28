شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: أين تركيا من مبدأ «تصفير المشكلات» مع الجوار؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تركيا تقول ما لا تفعل، وتبطن غير ما تعلن. وعلى خلفية التدخلات العسكرية التركية في شمال سوريا، والتورط المباشر في النزاع الليبي، كتب قرقاش في حسابه الرسمي على توتير: «يحق لنا أن نسأل: أين هو مبدأ تصفير المشاكل مع دول الجوار والذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟».

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