واحـد من كـل ثلاثـة في أبوظبـي يعانـي زيـادة الـوزن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي



حذر عدد من الأطباء المتخصصين في أبوظبي، من خطورة الوجبات السريعة على صحة الأطفال، والتي يقبل عليها الأهل خلال فترة العطلات المدرسية، في ظل اصطحاب الأطفال إلى مراكز التسوق والأماكن الترفيهية العامة لتمضية أوقاتهم هناك، موضحين أن هذه الأطعمة تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية بقيمة غذائية قليله، وتسهم بشكل رئيسي في حدوث أمراض السمنة والقلب.

وأكدت دائرة الصحة في أبوظبي، مساعيها لإيجاد ميثاق إعلامي للحد من تعرض الأطفال للدعايات غير الصحية المتعلقة بالوجبات السريعة والمياه الغازية، والتي تسهم في زيادة معدلات الاستهلاك، موضحة أن 1 من كل 3 أطفال في إمارة أبوظبي يعاني زيادة الوزن أو السمنة.

وحذرت الدكتورة أمنيات الهاجري، مديرة دائرة الصحة العامة في مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة أبوظبي، من خطورة الوجبات السريعة على صحة الأطفال، وضرورة الحد منها كونها تؤدي إلى زيادة الوزن بصورة سريعة، موضحة أن 1 من كل 3 أطفال في إمارة أبوظبي يعاني زيادة الوزن أو السمنة.

وأكدت أن مكافحة سمنة الأطفال تعتبر من أبرز أولويات دائرة الصحة، وتكرس الدائرة جهودها مع الجهات المختصة لضمان تمتع الأطفال بصحة جيدة وضمان وقايتهم من السمنة، لذا تحرص الدائرة على تكثيف الجهود الكبيرة وتنفيذ المبادرات، لتعزيز العادات الصحية لدى الفئة العمرية لطلبة المدارس، موضحة أن الدائرة تعمل مع شركائها في قطاعات مختلفة على إيجاد خطة استراتيجية واضحة لمكافحة سمنة الأطفال بما فيها إصدار تشريعات وقوانين قد تتعلق بفرض ضريبة على السكر وللحد من استهلاك السكر ومن ثم خفض معدلِ انتشار النوعِ الثاني من السكري والسمنة، وكذلك إيجاد ميثاق إعلامي للحد من تعرض الأطفال للدعايات غير الصحية المتعلقة بالوجبات السريعة والمياه الغازية.

وأوضحت الدكتورة زينب الجباس، استشارية طب الأطفال في أبوظبي، أن الأطفال في طور النمو بحاجة إلى عناصر غذائية متنوعة تساعد على بناء الدماغ، موضحة أن الوجبات السريعة تهدف فقط إلى المذاق الجيد وامتلاء المعدة، دون إمداد الطفل بالعناصر اللازمة لنموه وتطوره.

وقال الدكتور محمد عمر رسلان أخصائي الأمراض الباطنية في أبوظبي، أنّ للوجبات السريعة العديد من الأضرارِ التي تؤثر في الأطفال والبالغين على حدٍّ سواء، فعادةً ما تكون الوجبات السريعة مملوءة بالكربوهيدرات ما يؤدي إلى الارتفاعِ المُتكرر لمستويات السكر في الدم، وارتفاع مستويات الأنسولين، مّا قد يسبب تعطلاً في استجابة الأنسولين الطبيعية، وبالتالي زيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل، كما أنّها تحتوي على الدهون غير المشبعة والتي قد تزيد من مستوياتِ الكوليسترول الضار وتخفّض مستويات الكوليسترول الجيد في الدم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

من جهتها، أوضحت هدى الشيبة النعيمي، أخصائية التغذية في مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل التابع لشركة «صحة»، أن الطفل عندما يعتاد تناول الوجبات السريعة، فإنه يصبح رافضاً للأطعمة المغذية تلقائياً وخصوصاً الفاكهة والخضروات، ويستسيغ مذاق تلك الأطعمة المقرمشة عن الصحية، حيث يجتذب المذاق السكري والمالح الأطفال بشكلٍ كبير، كما أنّها لا تحتوي على الأليافِ، ما يجعلها السبب الرئيسي في تعرض الأطفال للامساك.